Frau missachtet Absperrung von Radrennen und verletzt Radler
Für ein Radrennen sind in Stuttgart am Wochenende einige Straßen abgesperrt. Doch plötzlich fährt eine unbeteiligte Radfahrerin auf die Strecke - mit heftigen Folgen für einen Rennradler.
Stuttgart (dpa/lsw) - Weil sie eine Absperrung ignoriert haben soll, ist eine Radfahrerin in Stuttgart auf die Strecke eines Radrennens gefahren und dort mit einem Teilnehmer zusammengestoßen. Ein 19-jähriger Rennradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß vom Sattel geschleudert und erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die 58 Jahre alte Radfahrerin, die die Absperrung im Stadtteil Birkach laut Polizei offenbar ignoriert hatte, wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.