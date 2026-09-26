In JVA gebracht

Frau mit CO2-Pistole am Busbahnhof landet im Gefängnis

Eine Frau hantiert an einem Busbahnhof mit einer Druckluftwaffe und die Polizei rückt an. Ein Vermerk im Polizeisystem wird der Frau zum Verhängnis.

Vom Revier geht es für die Frau direkt ins Gefängnis. (Symbolbild). Foto: Philip Dulian/dpa
Vom Revier geht es für die Frau direkt ins Gefängnis. (Symbolbild).

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Frau hat am Mannheimer Busbahnhof mit einer CO2-Pistole für einen Polizeieinsatz gesorgt - und ist anschließend direkt von den Beamten ins Gefängnis gebracht worden. Gegen die Frau habe wegen einer anderen Verfehlung bereits ein offener Haftbefehl bestanden, wie die Polizei mitteilte. 

Ein Passant hatte die Frau am Freitag dabei entdeckt, wie sie mit der Druckluftwaffe hantierte, und den Notruf gewählt. Beamte kontrollierten sie daraufhin und fanden die Waffe in ihrer Handtasche. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde die Frau nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern von den Beamten in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhält sie eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

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