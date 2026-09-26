Frau mit CO2-Pistole am Busbahnhof landet im Gefängnis

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Frau hat am Mannheimer Busbahnhof mit einer CO2-Pistole für einen Polizeieinsatz gesorgt - und ist anschließend direkt von den Beamten ins Gefängnis gebracht worden. Gegen die Frau habe wegen einer anderen Verfehlung bereits ein offener Haftbefehl bestanden, wie die Polizei mitteilte.

Ein Passant hatte die Frau am Freitag dabei entdeckt, wie sie mit der Druckluftwaffe hantierte, und den Notruf gewählt. Beamte kontrollierten sie daraufhin und fanden die Waffe in ihrer Handtasche. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde die Frau nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern von den Beamten in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhält sie eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.