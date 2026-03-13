Im Wald entdeckt

Frau mit Kopfverletzungen gibt Polizei Rätsel auf

Eine Frau wird mit Kopfverletzungen bewusstlos im Wald entdeckt. Die Polizei sucht nach Hinweisen, wie es zu dem Vorfall kam.

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild)

Viernheim (dpa/lhe) - Der Fall einer bewusstlosen Frau mit Kopfverletzungen stellt die Polizei in Südhessen vor Rätsel. Zeugen hatten die Frau am Vormittag in einem Waldstück bei Viernheim entdeckt, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Wie die Kopfverletzungen entstanden, ist bislang unklar. Die Polizei setzte für die Ermittlungen unter anderem einen Polizeihubschrauber ein. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Frau mit Kopfverletzung im Wald aufgefunden
Bewusstlos im Wald

Viernheim: Frau mit Kopfverletzung im Wald aufgefunden

Passanten haben in Viernheim eine bewusstlose Frau im Wald gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mit einem Hubschrauber die Umgebung abgesucht.

vor 58 Minuten

Rätsel um schwer verletzten Radfahrer in Wiesbaden
Zeugen gesucht

Rätsel um schwer verletzten Radfahrer in Wiesbaden

Eigentlich wollte das Paar aus NRW Urlaub in Wiesbaden machen. Dann kam die Frau ins Krankenhaus. Nach einem Besuch bei ihr in der Klinik wird ihr Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden.

26.10.2025

Weinheim: Hund entdeckt Blutspur im Wald – Polizei rückt aus
Blaulicht

Weinheim: Hund entdeckt Blutspur im Wald – Polizei rückt aus

Ein Hund hat am Samstagnachmittag bei Weinheim eine Blutspur im Wald gewittert. Die Polizei rückte an – und konnte ein Verbrechen ausschließen.

12.10.2025

Weinheim: Rätsel um im Wald gefundene Griechische Landschildkröte
Tierschutz

Weinheim: Rätsel um im Wald gefundene Griechische Landschildkröte

Mitten im Wald entdeckt: Eine Griechische Landschildkröte sorgt in Weinheim für Rätsel – die Polizei sucht den Besitzer des Reptils. Warum solche Fälle für das Tierheim zur Gewohnheit werden.

10.06.2025

Verletzter Jugendlicher in Fürth gibt Rätsel auf
Fürth

Verletzter Jugendlicher in Fürth gibt Rätsel auf

17-Jähriger wird in Fürth am Sonntagmorgen mit schweren Verletzungen aufgefunden. Er kann sich an nichts erinnern.

03.10.2023