Frau mit Kopfverletzungen gibt Polizei Rätsel auf

Viernheim (dpa/lhe) - Der Fall einer bewusstlosen Frau mit Kopfverletzungen stellt die Polizei in Südhessen vor Rätsel. Zeugen hatten die Frau am Vormittag in einem Waldstück bei Viernheim entdeckt, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Wie die Kopfverletzungen entstanden, ist bislang unklar. Die Polizei setzte für die Ermittlungen unter anderem einen Polizeihubschrauber ein. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.