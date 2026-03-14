Im Wald gefundene Frau gestorben
Eine Frau wird mit Kopfverletzungen bewusstlos im Wald entdeckt. Wenig später stirbt sie im Krankenhaus. Noch sind Fragen offen.
Viernheim (dpa/lhe) - Eine Frau, die bewusstlos mit Kopfverletzungen in einem Waldstück in Südhessen gefunden wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei in Darmstadt mit. Es gebe bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauerten weiterhin an.
Die 36-Jährige war am Freitagvormittag in einem Wald bei Viernheim entdeckt worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo sie am späten Nachmittag ihren Verletzungen erlag, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Wie es zu den Kopfverletzungen kam, ist bislang unklar.