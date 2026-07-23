Vorfall in Stuttgart

Frau nach Angriff in Einkaufszentrum in Lebensgefahr

Am Vormittag wird eine 47-Jährige in einem Stuttgarter Einkaufszentrum nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Messer angegriffen und dann in Brand gesetzt. Wie geht es der Frau?

Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich abgesperrt. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich abgesperrt.

Stuttgart (dpa) - Die Frau, die in einem Stuttgarter Einkaufszentrum angegriffen und angezündet wurde, schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die 47-Jährige habe Stich- und Brandverletzungen erlitten und befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung, teilten die Beamten mit. Der Angriff ereignete sich am Donnerstag kurz nach Öffnung der Shopping-Mall in der Innenstadt.

Der mutmaßliche Täter wurde knapp zwei Stunden nach der Tat im Stadtteil Heumaden festgenommen. Er ist laut Polizei deutscher Staatsbürger und soll noch im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer haben ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge eine persönliche Beziehung zueinander.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau in Einkaufszentrum niedergestochen und angezündet
Kriminalität

Frau in Einkaufszentrum niedergestochen und angezündet

In einem Shopping-Center in Stuttgart wird eine 47-Jährige mit einem Messer angegriffen und in Brand gesetzt. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei fasst wenig später einen Verdächtigen.

vor 11 Minuten

Messerattacke in Einkaufszentrum – Frau in Brand gesetzt
Kriminalität

Messerattacke in Einkaufszentrum – Frau in Brand gesetzt

In einem Stuttgarter Einkaufszentrum greift ein Mann eine Frau mit einem Messer an und setzt sie in Brand. Sie wird schwer verletzt. Die Polizei nimmt den 54-Jährigen fest.

vor 1 Stunde

Zwei Verletzte bei Messerangriff in Ulmer Einkaufszentrum
Kriminalität

Zwei Verletzte bei Messerangriff in Ulmer Einkaufszentrum

In Ulm greift ein Mann plötzlich in einem Elektronikmarkt Menschen mit einem Messer an. Zwei Mitarbeiter werden dabei verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

14.01.2026

Mann nach Angriff mit Messer nicht mehr in Lebensgefahr
Kriminalität

Mann nach Angriff mit Messer nicht mehr in Lebensgefahr

Mitten in der Nacht zum Donnerstag kommt es in einem kleinen Ort zu einer heftigen Auseinandersetzung. Nun sind weitere Details bekanntgeworden.

11.04.2025

Messerattacke in Bonn: Angreifer stirbt nach Polizeischüssen
Zwei Menschen verletzt

Messerattacke in Bonn: Angreifer stirbt nach Polizeischüssen

In Bonn werden zwei Menschen bei einem Messerangriff verletzt. Die Polizei wird dazugerufen und schießt. Jetzt ist der mutmaßliche Angreifer tot. Was ist über die Hintergründe der Tat bekannt?

04.09.2024