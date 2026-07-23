Frau nach Angriff in Einkaufszentrum in Lebensgefahr
Am Vormittag wird eine 47-Jährige in einem Stuttgarter Einkaufszentrum nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Messer angegriffen und dann in Brand gesetzt. Wie geht es der Frau?
Stuttgart (dpa) - Die Frau, die in einem Stuttgarter Einkaufszentrum angegriffen und angezündet wurde, schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die 47-Jährige habe Stich- und Brandverletzungen erlitten und befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung, teilten die Beamten mit. Der Angriff ereignete sich am Donnerstag kurz nach Öffnung der Shopping-Mall in der Innenstadt.
Der mutmaßliche Täter wurde knapp zwei Stunden nach der Tat im Stadtteil Heumaden festgenommen. Er ist laut Polizei deutscher Staatsbürger und soll noch im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer haben ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge eine persönliche Beziehung zueinander.