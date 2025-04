Mann nach Angriff mit Messer nicht mehr in Lebensgefahr

Aarbergen (dpa/lhe) - Der in Aarbergen niedergestochene Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Zudem soll der mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Der 21-Jährige steht im Verdacht, den 40-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag zweimal in den Bauch gestochen zu haben.