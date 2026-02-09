Versuchtes Tötungsdelikt

Frau sticht auf andere Frau ein - Haft

Auf offener Straße geraten in Fellbach zwei Frauen in Streit. Plötzlich ist ein Messer im Spiel - und eine der beiden schwebt in Lebensgefahr.

In Fellbach hat eine Frau mutmaßlich eine andere lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
In Fellbach hat eine Frau mutmaßlich eine andere lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Weil sie in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eine andere mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsamen Angaben zufolge wegen eines versuchten Tötungsdelikts. 

Die beiden Frauen sollen am Sonntag auf der Straße vor einem Haus in Streit geraten sein. Die 47 Jahre alte Verdächtige soll plötzlich ein Messer gezogen und auf die 41-Jährige eingestochen haben. Das Opfer wurde notoperiert und ist aktuell außer Lebensgefahr. Die tatverdächtige Deutsche wurde noch am selben Abend festgenommen.

Zum Tatort, zu den Hintergründen, zur Beziehung der beiden Frauen und den Umständen der Festnahme machte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.

