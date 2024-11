Frau stirbt bei U-Bahn-Unfall in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 59 Jahre alte Frau ist bei einem U-Bahn-Unfall in Frankfurt ums Leben gekommen. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie am Mittwoch noch an der Unfallstelle im Stadtteil Dornbusch starb, wie die Polizei mitteilte. Als die Bahn gerade aus der oberirdischen Haltestelle Fritz-Tarnow-Straße losfuhr, sei die Frau plötzlich über den Übergang gelaufen. Sie wurde von der Bahn erfasst und geriet unter die U-Bahn.