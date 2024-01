Mann will zwischen Bahn-Waggons durchklettern und stirbt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst und so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus gestorben ist. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann am Montag die Gleise überqueren wollen, möglicherweise um eine Bahn zu erreichen, die in die andere Richtung fuhr. Er sei gegen Mittag an der Haltestelle Dornbusch bei einer stehenden U-Bahn zwischen zwei Waggons geklettert, berichtete die Polizei. Als der Zug in Richtung Innenstadt anfuhr, sei er abgerutscht und von der Bahn erfasst worden. Der Bahnfahrer habe dies nicht bemerkt. Passanten hätten den Notruf gewählt. Die Identität des Mannes mittleren Alters stand zunächst nicht fest.