Seniorin in Frankfurt von U-Bahn erfasst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Seniorin ist in Frankfurt am Main von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. In der Nähe der überirdischen Haltestelle «Unicampus Riedberg» sei die 74-Jährige am Montagabend aus bislang unbekanntem Grund von einer U-Bahn der Linie 8 getroffen worden, teilte die Polizei mit. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde die Seniorin laut der Mitteilung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen.