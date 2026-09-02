Attackiert und angezündet

Frau stirbt nach Angriff von Ehemann in Einkaufszentrum

An ihrem Arbeitsplatz in einem Shopping-Center wird eine 47-Jährige mit einem Messer angegriffen und in Brand gesetzt. Sie kommt ins Krankenhaus - doch die Ärzte können ihr Leben nicht mehr retten.

Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich abgesperrt. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich abgesperrt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Rund sechs Wochen nach einem Angriff in einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 47-Jährige hatte bei dem Angriff durch ihren getrennt lebenden Ehemann Stich- und Brandverletzungen erlitten. Sie starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Tatverdächtige wurde wegen eines gerichtlichen Unterbringungsbefehls in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Der Angriff hatte sich am 23. Juli kurz nach Öffnung der beliebten Shopping-Mall in der Innenstadt ereignet. Der Ehemann soll die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesteckt haben. Zeugen löschten das Opfer mit einem Feuerlöscher.

Der mutmaßliche Täter war später in einer Stadtbahn aufgefallen, weil er Spuren von Blut und eines Kampfes an sich trug. Knapp zwei Stunden nach der Tat wurde er in einem Waldgebiet im Stadtteil Sillenbuch festgenommen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Deutschen bislang versuchten Mord vor.

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Ehemann hatte Frau zuvor bereits verletzt

Seiner Ehefrau hätte sich der Mann den Behörden zufolge eigentlich nicht nähern dürfen. Im Juni sei es zu einem Fall von Partnerschaftsgewalt gekommen, bei dem die Frau leicht verletzt wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Danach habe ein gerichtlich verhängtes Kontakt- und Annäherungsverbot bestanden. Der Mann hätte sich weder seiner Frau noch ihrer Arbeitsstelle nähern dürfen, hieß es. Aus der gemeinsamen Wohnung habe er infolge des Kontaktverbots ausziehen müssen.

Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt. In dem rund 43.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.

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