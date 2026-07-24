Kriminalität

Nach Angriff im Einkaufszentrum: So geht es heute weiter

Das Opfer hat Brand- und Stichverletzungen erlitten. Ärzte kämpfen um das Leben der Frau. Die Behörden ermitteln. Ein Richter dürfte über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden.

Eine Frau wurde in dem Stuttgarter Einkaufszentrum schwer verletzt. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Eine Frau wurde in dem Stuttgarter Einkaufszentrum schwer verletzt.

Stuttgart (dpa) - Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf eine Frau an ihrem Arbeitsplatz in einem Stuttgarter Einkaufszentrum soll der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser wird dann voraussichtlich entscheiden, ob der 54-jährige Deutsche in Untersuchungshaft kommt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich bislang nicht zu einem konkreten Tatvorwurf geäußert.

Mit Stich- und Brandverletzungen ins Krankenhaus 

Der Mann soll die 47-Jährige am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums mit einem Messer angegriffen und angezündet haben. Sie arbeitet den Angaben nach dort in einem Ladengeschäft. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. «Ersten Ermittlungen zufolge sollen der Mann und die Frau sich in einer persönlichen Beziehung befunden haben», teilten die Behörden lediglich mit.

Die Frau war mit Stich- und Brandverletzungen in ein Krankenhaus gekommen und wurde dort laut einem Polizeisprecher operiert. Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall zunächst geflohen. Einsatzkräfte nahmen ihn rund zwei Stunden später im Stuttgarter Stadtteil Heumaden fest.

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Einkaufszentrum hat wieder geöffnet

Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt. In dem rund 43.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.

Es war nach der Tat geräumt und teilweise abgeriegelt worden. Als die Polizei ihren Einsatz beendet hatte, nahm es aber wieder den Betrieb wie gewohnt auf.

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