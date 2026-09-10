Verkehr

Frau stürzt von E-Scooter und wird lebensgefährlich verletzt

Eine 69-Jährige stürzt von ihrem E-Scooter und fällt auf den Boden. Dabei soll sie keinen Helm getragen haben.

Sanitäter bringen die 69-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Sanitäter bringen die 69-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Lebensgefährliche Verletzungen hat eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Sturz in einem Vorort von Friedrichshafen (Bodenseekreis) erlitten. Die Frau verlor am Dienstag die Kontrolle über ihren Roller und fiel zu Boden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Da die 69-Jährige keinen Helm trug, soll sie schwerste Kopfverletzungen erlitten haben. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. 

Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. Warum die 69-Jährige die Kontrolle über ihr Gefährt verlor, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. 

Im Gegensatz zu Mofas und Motorrädern gibt es in Deutschland keine gesetzliche Helmpflicht bei E-Scootern. Dennoch empfiehlt etwa der ADAC, immer einen Helm zum eigenen Schutz zu tragen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: 57-jährige Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt
Trotz Fahrradhelm

Heidelberg: 57-jährige Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Eine 57-jährige Frau stürzt mit ihrem Pedelec in Heidelberg zu Boden und verletzt sich lebensgefährlich am Kopf.

20.02.2026

Weinheim: 17-jährige Radfahrerin stürzt - Verletzungen am Kopf und im Gesicht
Ohne Helm unterwegs

Weinheim: 17-jährige Radfahrerin stürzt - Verletzungen am Kopf und im Gesicht

Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung wurde die 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sie trug keinen Fahrradhelm.

02.02.2026

Viele Unfälle mit Pedelecs: Verband will Helmpflicht
Verkehr

Viele Unfälle mit Pedelecs: Verband will Helmpflicht

Immer wieder sind Pedelecs in Deutschland in Unfälle verwickelt. Der Rettungsdienst verlangt Konsequenzen.

19.08.2025

Ärger um Helmpflicht für E-Scooter in Italien
Verkehrssicherheit

Ärger um Helmpflicht für E-Scooter in Italien

Für viele sind Elektro-Tretroller praktisch, für andere eine Plage, gerade in Italiens viel besuchten Städten. Mit der neuen Helmpflicht gibt es nun auch neues Chaos. Ein Modell für Deutschland?

16.12.2024

Unfall

Senior stürzt von Pedelec: Lebensgefährlich verletzt

02.06.2023