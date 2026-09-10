Frau stürzt von E-Scooter und wird lebensgefährlich verletzt
Eine 69-Jährige stürzt von ihrem E-Scooter und fällt auf den Boden. Dabei soll sie keinen Helm getragen haben.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Lebensgefährliche Verletzungen hat eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Sturz in einem Vorort von Friedrichshafen (Bodenseekreis) erlitten. Die Frau verlor am Dienstag die Kontrolle über ihren Roller und fiel zu Boden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Da die 69-Jährige keinen Helm trug, soll sie schwerste Kopfverletzungen erlitten haben. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus.
Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. Warum die 69-Jährige die Kontrolle über ihr Gefährt verlor, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.
Im Gegensatz zu Mofas und Motorrädern gibt es in Deutschland keine gesetzliche Helmpflicht bei E-Scootern. Dennoch empfiehlt etwa der ADAC, immer einen Helm zum eigenen Schutz zu tragen.