Frau tot vor Hanauer Haus – 23-Jähriger in U-Haft
Die Ermittler gehen von Totschlag aus und haben ein mögliches Tatmittel sichergestellt.
Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Hanau befindet sich der festgenommene Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, erließ das Amtsgericht Hanau Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der beschuldigte 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Die Leiche der Frau war am Dienstag vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die 52-Jährige sei blutüberströmt gewesen und habe Anzeichen «scharfer Gewalt» aufgewiesen, teilten die Ermittler mit. Die Polizei nahm einen 23-Jährigen fest. Der Mann habe den Notruf gewählt und sei in Tatortnähe gestellt worden. Die Leiche wurde noch am Abend obduziert. Das Ergebnis steht noch aus.
Mögliches Tatmittel gefunden
Bei der umfangreichen Spurensuche am Tatort setzten die Ermittler auch Drohnen und Diensthunde ein. Dabei sei ein mögliches Tatmittel sichergestellt worden. Die Polizei bittet weiterhin mögliche Zeugen, sich zu melden. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige.