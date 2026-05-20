Frau tot vor Hanauer Haus – 23-Jähriger in U-Haft

Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Hanau befindet sich der festgenommene Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, erließ das Amtsgericht Hanau Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der beschuldigte 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Leiche der Frau war am Dienstag vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die 52-Jährige sei blutüberströmt gewesen und habe Anzeichen «scharfer Gewalt» aufgewiesen, teilten die Ermittler mit. Die Polizei nahm einen 23-Jährigen fest. Der Mann habe den Notruf gewählt und sei in Tatortnähe gestellt worden. Die Leiche wurde noch am Abend obduziert. Das Ergebnis steht noch aus.

Mögliches Tatmittel gefunden

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum