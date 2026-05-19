Frauenleiche in Hanau – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hanau (dpa/lhe) - Eine Frauenleiche ist in Hanau vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die 52-Jährige sei blutüberströmt gewesen und habe Anzeichen «scharfer Gewalt» aufgewiesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei habe einen 23-Jährigen festgenommen, der in dringendem Tatverdacht stehe. Der Mann habe am Morgen den Notruf gewählt und sei in Tatortnähe gestellt worden.