Frauenleiche in Hanau – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Nach dem Fund einer toten Frau in Hanau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler prüfen nun, was hinter der Tat steckt.
Hanau (dpa/lhe) - Eine Frauenleiche ist in Hanau vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die 52-Jährige sei blutüberströmt gewesen und habe Anzeichen «scharfer Gewalt» aufgewiesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei habe einen 23-Jährigen festgenommen, der in dringendem Tatverdacht stehe. Der Mann habe am Morgen den Notruf gewählt und sei in Tatortnähe gestellt worden.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. «Die Hintergründe und das Motiv sind noch unklar und nun Teil der andauernden Ermittlungen», hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige. Der Mann sei in polizeiliches Gewahrsam genommen worden.