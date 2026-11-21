Frau überrascht Einbrecher - Flucht mit fünfstelliger Beute
Eine Frau beobachtet einen Einbruch im eigenen Haus. Obwohl die Polizei sofort mit einem Hubschrauber fahndet, bleibt die Suche erfolglos.
Markgröningen (dpa/lsw) - Eine Bewohnerin hat in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) einen oder mehrere Einbrecher im eigenen Haus auf frischer Tat überrascht. Als die Frau am Freitag in das Einfamilienhaus zurückkehrte, ergriffen die Täter die Flucht durch eine Tür im Erdgeschoss, wie die Polizei mitteilte.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sollen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.