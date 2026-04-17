Tübingen

Frau vergisst 20 Vogelspinnen in Regionalbahn

Warum vergisst jemand 20 Vogelspinnen im Zug? In Tübingen landet ein ungewöhnliches Paket bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizei hat die Besitzerin der Spinnen gefunden. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Bundespolizei hat die Besitzerin der Spinnen gefunden. (Symbolbild)

Tübingen (dpa) -  Eine Frau hat in einem Zug 20 Vogelspinnen vergessen. Der Triebfahrzeugführer entdeckte in seiner Regionalbahn auf der Fahrt von Herrenberg nach Tübingen ein Paket mit der Aufschrift «Spinnen und Skorpione» und alarmierte die Bundespolizei.

Diese fand nach der Übergabe am Hauptbahnhof von Tübingen auf einem Zettel am Karton einen professionellen Ausdruck, der die Besitzerin auswies und den eingehaltenen Artenschutz bestätigte, wie ein Sprecher sagte. Die 20 brasilianischen Vogelspinnen der Art Avicularia geroldi seien in Einzelboxen innerhalb des Kartons verpackt gewesen. Alle Spinnen seien bei dem Fund am Donnerstag wohlauf gewesen.

Die Besitzerin wurde kontaktiert. Sie konnte ihre Spinnen noch am selben Tag abholen. Weshalb sie ihre besondere Fracht im Zug vergessen hatte, blieb zunächst unklar.

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