Gefälschte Designerartikel

Frau verkauft Hunderte mutmaßliche Plagiate auf Flohmarkt

Gefälschte Handtaschen und Kleidung bietet eine Frau auf einem Flohmarkt in Stuttgart an. Eine Passantin ruft die Polizei.

Die Polizei traf die 56-jährige mutmaßliche Flohmarkt-Verkäuferin am Verkaufsstand an und nahm sie vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei traf die 56-jährige mutmaßliche Flohmarkt-Verkäuferin am Verkaufsstand an und nahm sie vorläufig fest. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Hundert mutmaßlich gefälschte Designerartikel soll eine Frau auf einem Flohmarkt in Stuttgart zum Verkauf angeboten haben. Der Wert der gefälschten Ware betrage mehrere Tausend Euro, teilte die Polizei mit. Eine Passantin entdeckte den Verkaufsstand demnach und rief die Polizei.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere Hundert mutmaßliche Plagiate namhafter Designer, darunter Handtaschen, Kleidung und Geldbeutel. Auch die Wohnung der Frau durchsuchte die Polizei, dort seien weitere mutmaßlich gefälschte Artikel gefunden worden. Nach einer vorläufigen Festnahme wurde die 56-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

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