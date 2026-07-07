Übergriff

Frau verletzt Jungen mit Glasscherbe

Unheimliche Vorfälle in Schorndorf: Eine ältere Frau geht wiederholt auf Kinder los - nicht nur verbal.

Eine Unbekannte soll in Schorndorf einen Jungen mit Glasscherbe verletzt haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Unbekannte soll in Schorndorf einen Jungen mit Glasscherbe verletzt haben. (Symbolbild)

Schorndorf (dpa/lsw) - Eine Frau soll in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) wiederholt Kinder angegangen und teils auch verletzt haben. Polizeiangaben zufolge verletzte sie einen siebenjährigen Jungen mit einer Glasscherbe. 

Die Unbekannte soll am Freitag und am Sonntag in einem Schlosspark und in der Altstadt auf Kinder aufdringlich zugegangen sein, sie beleidigt haben und aggressiv gegenüber den Kindern geworden sein. Wegen der Beschreibungen der Kinder geht die Polizei davon aus, dass es sich an beiden Tagen um dieselbe Täterin handelt. 

Demnach trug die Seniorin unter anderem einen roten Fächer, Wanderstiefel und ihr fehlten Zähne. Die Kinder verständigten einen Stadtmitarbeiter und Eltern. Details zum mutmaßlichen Hergang nannte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

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