Unglück

Frau warnt Angehörige vor Hausbrand – schwer verletzt

Eine Bewohnerin kann ihre Angehörigen gerade noch rechtzeitig warnen. Der Schaden des Hauses beläuft sich schätzungsweise auf über 250.000 Euro.

Eine Anwohnerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Boris Roessler/dpa
Eine Anwohnerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)

Kassel (dpa/lhe) - Eine Bewohnerin hat bei einem Brand in Kassel ihre Angehörigen im Haus rechtzeitig warnen können. Unbeschadet verließen die weiteren Anwohner am Morgen das Haus, die Frau musste jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geliefert werden, wie die Polizei mitteilte. In Lebensgefahr soll sie aber nicht schweben.

Die genaue Ursache für den Brand sei noch unklar, allerdings gehen die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei nicht von Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt sei aber derzeit nicht auszuschließen. Der Schaden soll sich den Angaben der Polizei zufolge auf rund 250.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen laufen.

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