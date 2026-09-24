Hilfeschreie und Gegenwehr

Frau wehrt sexuelle Attacke von vier Männern ab

Eine junge Frau wird in Offenburg von vier Männern bedrängt. Ihre Gegenwehr und Hilferufe bringen die Täter zum Flüchten. Was die Polizei zu dem Vorfall mitteilt.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Eine 21-jährige Frau ist in Offenburg (Ortenaukreis) von vier Männern von ihrem Fahrrad gerissen und sexuell bedrängt worden. Die Frau wehrte sich heftig und schrie um Hilfe, sodass die Männer von ihr abließen und flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau sei von den Männern körperlich angegangen und unsittlich berührt worden.

Nach Angaben des Opfers waren die Tatverdächtigen zwischen 20 und 30 Jahre alt, einer soll auffallend wasserstoffblonde Haare getragen haben. Die Polizei bat Zeugen zu dem Vorfall am Dienstag um Hinweise.

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