Frau wirft Katzenbabys in Bach - Zeugin eilt zu Hilfe

Freiburg (dpa) - Eine Frau hat in Freiburg Katzenbabys in einer Tüte in einen Bach geworfen. Polizeiangaben zufolge kletterte eine Zeugin am Donnerstagabend in den eiskalten Bach, holte die Tüte aus dem Wasser und brachte die drei Katzenjungen zum Tierarzt. Die Zeugin hatte zuvor Tiergeräusche aus der Tüte gehört und die unbekannte Frau aufgefordert, ihr den Inhalt zu zeigen. Darauf soll die Unbekannte die Tüte in den Bach geworfen haben und davongelaufen sein. Die Katzenjungen seien nach der tierärztlichen Versorgung wohlauf, teilte die Polizei mit.