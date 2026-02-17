Frauenleiche bei Haus gefunden – 64-Jähriger unter Verdacht
Ein Hinweis führt die Polizei zur Leiche einer Frau. Für ihren Tod soll ein 64-jähriger Mann verantwortlich sein, der sich widerstandslos festnehmen lässt.
Dornburg-Frickhofen (dpa/lhe) - Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen im Landkreis Limburg-Weilburg ist ein 64-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Zuvor habe die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Straftat erhalten und die Leiche einer Frau am Montagabend im Umfeld des Wohnhauses in Dornburg-Frickhofen gefunden, in dem der Mann lebt, teilten die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Limburg mit.
Nach ersten Ermittlungen sei der 64-Jährige dringend verdächtig, durch körperliche Gewalt für den Tod der Frau verantwortlich zu sein. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Der Mann sollte noch im Tagesverlauf dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat dauern die Ermittlungen an. In welchem Verhältnis die Tote und der Tatverdächtige zueinander standen sowie weitere Details zum Fall, wurden zunächst nicht bekannt.