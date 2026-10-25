Freiburg empfängt Bayern zum Topspiel – TSG erwartet Bayer
Spitzenspiel in Südbaden: Der SC Freiburg trifft am Sonntag auf den FC Bayern. In Nordbaden erinnern die Hoffenheimer vor dem Duell mit Leverkusen an ein Phantomtor. Bayer-Sportchef Rolfes kontert.
Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg erwartet den FC Bayern München heute (17.30 Uhr/DAZN) zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister reist ohne Trainer Vincent Kompany an, der sich nach seinem Zusammenbruch weiter im Krankenhaus befindet und von Assistent Aaron Danks vertreten wird.
Mit einem Heimsieg würden die Badener, die nur einen Punkt hinter den Münchnern liegen, am Branchenprimus vorbeiziehen. Beide Teams kommen aus einer nicht ganz so gut verlaufenen Europapokalwoche. Während der deutsche Meister gegen Arsenal in der Champions League immerhin 2:2 spielte, verloren die Freiburger ihr Conference-League-Spiel 0:3 in Monaco.
Hoffenheim fordert Leverkusen
Das erste Sonntagsspiel findet in Nordbaden statt: Im Sinsheimer Stadion treffen die Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN) aufeinander. Im Vorfeld erinnerten die Gastgeber an das Phantomtor von Stefan Kießling aus dem Jahr 2013. «Es war kein Tor, Stefan», hieß es auf Plakaten der TSG.
Darauf angesprochen reagierte Leverkusens Sportboss Simon Rolfes, damals als Spieler dabei, in einem unter anderem vom «Kicker» verbreiteten Video süffisant: «Ganz wichtig: Bevor man so ein Plakat aufhängt, noch mal das Tornetz kontrollieren, dass diesmal keine Löcher drin sind. Das wäre schon mal hilfreich.»