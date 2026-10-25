Freiburg empfängt Bayern zum Topspiel – TSG erwartet Bayer

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg erwartet den FC Bayern München heute (17.30 Uhr/DAZN) zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister reist ohne Trainer Vincent Kompany an, der sich nach seinem Zusammenbruch weiter im Krankenhaus befindet und von Assistent Aaron Danks vertreten wird.

Mit einem Heimsieg würden die Badener, die nur einen Punkt hinter den Münchnern liegen, am Branchenprimus vorbeiziehen. Beide Teams kommen aus einer nicht ganz so gut verlaufenen Europapokalwoche. Während der deutsche Meister gegen Arsenal in der Champions League immerhin 2:2 spielte, verloren die Freiburger ihr Conference-League-Spiel 0:3 in Monaco.

Hoffenheim fordert Leverkusen

Das erste Sonntagsspiel findet in Nordbaden statt: Im Sinsheimer Stadion treffen die Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN) aufeinander. Im Vorfeld erinnerten die Gastgeber an das Phantomtor von Stefan Kießling aus dem Jahr 2013. «Es war kein Tor, Stefan», hieß es auf Plakaten der TSG.

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