Fußball

Freiburg kassiert Testspiel-Niederlage gegen Fürth

Der SC Freiburg trainiert in Schruns intensiv für die neue Saison. Das Trainingslager endet nicht mit dem erhofften Ergebnis.

Das Trainingslager endet für die Freiburger von Julian Schuster mit einer Niederlage. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Das Trainingslager endet für die Freiburger von Julian Schuster mit einer Niederlage. (Archivbild)

Schruns (dpa/lsw) - Der SC Freiburg hat sein Trainingslager im österreichischen Schruns mit einer überraschend klaren Testspiel-Niederlage beendet. Der Europa-League-Finalist unterlag dem Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 0:3. Die Partie wurde über 4 x 30 Minuten ausgetragen. 

Schon früh geriet der Erstligist von Trainer Julian Schuster in Rückstand. Felix Klaus überwand per Foulelfmeter Freiburgs neuen Torwart Mio Backhaus (5. Minute). Dem Fürther Mittelfeldspieler glückte der Doppelpack, als er im zweiten von vier Abschnitten auf 2:0 erhöhte (37.). Zudem traf Omar Sillah (91.).

Ein Freiburger Treffer von Igor Matanovic zählte wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht (88.).

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Im DFB-Pokal treten die Badener am 23. August bei Fortuna Düsseldorf an. Die neue Bundesliga-Saison beginnt eine Woche später mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen.

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