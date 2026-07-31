Freiburg kassiert Testspiel-Niederlage gegen Fürth
Der SC Freiburg trainiert in Schruns intensiv für die neue Saison. Das Trainingslager endet nicht mit dem erhofften Ergebnis.
Schruns (dpa/lsw) - Der SC Freiburg hat sein Trainingslager im österreichischen Schruns mit einer überraschend klaren Testspiel-Niederlage beendet. Der Europa-League-Finalist unterlag dem Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 0:3. Die Partie wurde über 4 x 30 Minuten ausgetragen.
Schon früh geriet der Erstligist von Trainer Julian Schuster in Rückstand. Felix Klaus überwand per Foulelfmeter Freiburgs neuen Torwart Mio Backhaus (5. Minute). Dem Fürther Mittelfeldspieler glückte der Doppelpack, als er im zweiten von vier Abschnitten auf 2:0 erhöhte (37.). Zudem traf Omar Sillah (91.).
Ein Freiburger Treffer von Igor Matanovic zählte wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht (88.).
Auslosung in der Conference League steht an
Nach der Rückkehr aus Österreich wird der Sport-Club am Montag mit Spannung auf die Auslosung der Playoff-Partien in der Conference League blicken. Schon vor der Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal wird es für die Freiburger am 20. August mit dem internationalen Hinrunden-Spiel ernst. Das Rückspiel folgt eine Woche später.
Im DFB-Pokal treten die Badener am 23. August bei Fortuna Düsseldorf an. Die neue Bundesliga-Saison beginnt eine Woche später mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen.