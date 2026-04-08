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Freundliche Tage und ungemütliche Nächte in Hessen

Tagsüber sonnig, nachts kühl: In Hessen bleibt das Wetter freundlich, doch in den Nächten wird es frisch – stellenweise ist sogar Bodenfrost möglich.

Überwiegend freundliche Tage werden in Hessen erwartet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Überwiegend freundliche Tage werden in Hessen erwartet. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt überwiegend freundlich in den kommenden Tagen, die Nächte könnten jedoch ungemütlich werden. Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad in Nordhessen und bis 21 Grad an der Bergstraße. Dabei soll es trocken und sonnig bleiben. 

In der Nacht auf Donnerstag sollen die Temperaturen stark fallen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 3 Grad, in Tallagen der Mittelgebirge lokal bis -1 Grad. Gebietsweise sei leichter Bodenfrost möglich. 

Am Donnerstag bleibt es erneut trocken und überwiegend heiter. Zeitweise ziehen dünne Wolkenfelder durch, dabei werden laut der Vorhersage Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad in Nordhessen und 21 Grad südlich vom Main erreicht. 

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In der Nacht auf Freitag ziehen von Westen Schauer durch, dabei seien auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Bereich der Schauer frische der Wind kurzzeitig stark bis stürmisch auf. 

Der Freitag startet mit dichter Bewölkung und örtlichem Regen. Nach und nach sollen die Wolken auflockern, dann bleibt es auch trocken. Die Höchsttemperatur liegt laut DWD zwischen 12 und 15 Grad.

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