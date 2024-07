Friedenspreis geht posthum an Friedensaktivistin

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Friedenspreis 2023 wird bei einer Feierstunde am Montag (11.00 Uhr) im Landtag in Wiesbaden erstmals posthum verliehen - und zwar an die kanadisch-israelische Friedensaktivistin Vivian Silver. Die Preisträgerin habe sich mehr als ein halbes Jahrhundert in verschiedenen Organisationen und Projekten mit ganzem Herzen für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern eingesetzt, hieß es in der Begründung.