Friedenspreis posthum für getötete Aktivistin Silver

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Friedenspreis 2023 wird posthum an die kanadisch-israelische Friedensaktivistin Vivian Silver verliehen. «Mit Vivian Silver erhält erstmals in der Geschichte des Hessischen Friedenspreises eine Persönlichkeit nach ihrem Tod die international renommierte Auszeichnung», teilte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann am Montag mit. Silver habe sich mehr als ein halbes Jahrhundert in verschiedenen Organisationen und Projekten mit ganzem Herzen für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern eingesetzt. Sie sei für viele Menschen Brückenbauerin und Hoffnungsträgerin. Mit der Auszeichnung sei auch die gegenwärtig in weite Ferne gerückte Hoffnung verbunden, dass Silvers Einsatz für eine friedliche Aussöhnung viele Nachahmer finde.

Silver wurde 1949 im kanadischen Winnipeg geboren. 1968 sei sie erstmals im Zuge ihres Studiums nach Israel gegangen und später mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen dorthin gezogen, hieß es in einer Mitteilung des Landtags. Bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober war der Kibbuz, in dem sie lebte, eines der ersten Ziele der Terroristen. Auch Silver wurde getötet.