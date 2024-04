Fritzlar präsentiert Programm für Hessentag

Fritzlar (dpa/lhe) - In Fritzlar wird an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) das Programm für den 61. Hessentag ausführlich präsentiert. Das Fest steht unter dem Motto «Eine Stadt voller Leben». Einiges ist bereits bekannt. So werden unter anderem der Schlagersänger Matthias Reim, die Shanty-Rocker von Santiano, die Metal-Sängerin Doro Pesch und der Komiker Paul Panzer auf der Bühne stehen. Auch der Sänger Ben Zucker und der Entertainer Micki Krause werden erwartet. Weitere Details des Veranstaltungsprogramms werden unter anderem Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat und der Chef der hessischen Staatskanzlei, Staatssekretär Benedikt Kuhn, vorstellen.