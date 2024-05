Startschuss für den Hessentag in Fritzlar

Fritzlar (dpa/lhe) - Mit Ausstellungen, Mitmachaktionen, Kulturevents und Informationsangeboten startet am Freitag in Fritzlar der 61. Hessentag. Ministerpräsident Boris Rhein und Bürgermeister Hartmut Spogat (beide CDU) werden das Landesfest unter dem Motto «Eine Stadt voller Leben» offiziell auf dem Dr.-Jestädt-Platz zwischen Rathaus und Dom eröffnen (14.30 Uhr). Am Abend werden die ersten großen Veranstaltungen stattfinden: Im Sparkassen-Palace tritt der Comedian Paul Panzer auf (20.00 Uhr), im hr-Treff auf dem Pferdemarktplatz die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (21.30 Uhr).