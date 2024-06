Stadt: Hessentag in Fritzlar wird gut angenommen

Fritzlar (dpa/lhe) - Der Hessentag im nordhessischen Fritzlar wird nach Angaben der Stadt gut von den Besuchern angenommen. Das Fest sei nach wie vor gut frequentiert, sagte ein Sprecher am Samstag. Auch die Polizei und die anderen Einsatzkräfte hätten bislang eine sehr positive Bilanz gezogen. Die Besucher erwartet auch am letzten Wochenende des zehntägigen Landesfestes ein Mix aus kostenlosen Veranstaltungen und großen Konzerten.

Ein für Sonntag zum Abschluss geplantes Konzert von Schlagersänger Matthias Reim wurde am Samstagnachmittag abgesagt. Ein Höhepunkt soll am Sonntag der traditionelle Festzug sein. Auf einer Wegstrecke von zwei Kilometern werden etwa 120 Gruppen aus allen Landesteilen unter dem Motto «Hessen erleben» dem Publikum hessische Tradition und Moderne präsentieren. Der Umzug wird ab 14.00 Uhr live im hr-Fernsehen übertragen. Zum 61. Hessentag in der Dom- und Kaiserstadt Fritzlar wurden an den zehn Tagen etwa 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.