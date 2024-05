Zehntausende Besucher beim Hessentag

Fritzlar (dpa/lhe) - Der Hessentag hat am ersten Wochenende Zehntausende nach Fritzlar gelockt. Nach etwa 14.000 Besuchern zum Auftakt am Freitag zählten die Veranstalter am Samstag 55.000 Gäste, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Auch am Sonntag kamen bei frühlingshaften Temperaturen und trockenem Wetter zahlreiche Menschen in die nordhessische Kleinstadt südwestlich von Kassel. Bis zum Abschluss des Landesfestes am 2. Juni werden insgesamt etwa 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.