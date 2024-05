Hessentag in Fritzlar startet in erstes Wochenende

Fritzlar (dpa/lhe) - Nach dem regnerischen Auftakt des Hessentags in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) geht das Landesfest mit besseren Wetteraussichten ins erste Wochenende. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach sind am Samstag und Sonntag bei Höchsttemperaturen von gut 23 Grad zwar Regenschauer und Gewitter möglich. Voraussichtlich bleibe es aber überwiegend trocken und auch die Sonne lasse sich blicken.

Zu den Höhepunkten im Programm zählt am Samstag die Planet Radio Party und am Sonntag das Konzert der Shanty-Rocker Santiano im Sparkassen-Palace. Am Samstagnachmittag treten verschiedene Volkstanz- und Trachtengruppen unter dem Motto «Bunte Trachten - Schwungvolle Tänz» auf. Der Hessische Skiverband lädt Sportfreunde an beiden Tagen zum Mitmachen ein.