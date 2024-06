Hessentag verabschiedet sich mit großem Festumzug

Fritzlar (dpa/lhe) - Der Hessentag im nordhessischen Fritzlar endet am Sonntag. Gegen Mittag setzt sich der große Festzug des diesjährigen Landesfestes in Bewegung (13.00 Uhr). Unter dem Motto «Hessen erleben» werden auf einer Wegstrecke von zwei Kilometern etwa 120 Teilnehmergruppen aus allen Landesteilen dem Publikum hessische Tradition und Moderne präsentieren. Der 61. Hessentag in der Dom- und Kaiserstadt Fritzlar ging über zehn Tage, rund 500 000 Besucherinnen und Besucher wurden erwartet.