61. Hessentag klingt mit traditionellem Festumzug aus

Fritzlar (dpa/lhe) - Mit dem traditionellen Festumzug ist am Sonntag nach zehn Tagen der 61. Hessentag in Fritzlar ausgeklungen. Auf der Wegstrecke von zwei Kilometern zeigten sich etwa 120 Teilnehmergruppen aus allen Landesteilen. Karnevals- oder Schützenvereine, nahmen ebenso an dem Umzug teil wie Feuerwehren, Kapellen, Sportler und Hessentagspaare in Trachten. Das Fest im nordhessischen Fritzlar wurde nach Angaben der Stadt gut von den Besuchern angenommen. Das Fest sei gut frequentiert, sagte ein Sprecher bereits am Samstag. Auch die Polizei und andere Einsatzkräfte hätten bislang eine sehr positive Bilanz gezogen. Der 61. Hessentag in der Dom- und Kaiserstadt Fritzlar ging über zehn Tage, rund 500.000 Besucherinnen und Besucher wurden erwartet.