Frohnmaier greift in Wahlarena an: «Mal was anderes wählen»
AfD-Frontmann Markus Frohnmaier teilt gleich zu Beginn in der Wahlarena gegen die Konkurrenz aus – und fordert die Zuschauer auf, «mal was anderes» zu wählen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, Markus Frohnmaier, hat sich in der SWR-Sendung «Die Wahlarena» angriffslustig gezeigt. Während sich die anderen Spitzenkandidaten zunächst kaum kritisierten, machte der AfD-Frontmann ihnen von Beginn an Vorwürfe. «Alle Punkte, die wir heute diskutieren, haben die Kollegen verursacht», sagte Frohnmaier am Abend in Richtung der politischen Konkurrenz. «Und ich glaube, da muss man auch mal was anderes wählen und unterstützen - dann wird es besser.» Er bezog sich dabei etwa auf bürokratische Berichtspflichten und hohe Energiekosten aufgrund des Ausstiegs aus Kohle und Kernkraft.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt bei der Landtagswahl am 8. März nicht mehr an. Für die Grünen geht Cem Özdemir ins Rennen, für die CDU Manuel Hagel. Die CDU lag in Umfragen zuletzt mit Abstand vorn. In einer am Donnerstag von Infratest dimap im Auftrag der ARD veröffentlichten Umfrage verringerten die Grünen aber den Abstand auf die CDU bis auf einen Prozentpunkt. Die AfD liegt auf dem dritten Platz.