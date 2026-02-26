Frohnmaier greift in Wahlarena an: «Mal was anderes wählen»

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, Markus Frohnmaier, hat sich in der SWR-Sendung «Die Wahlarena» angriffslustig gezeigt. Während sich die anderen Spitzenkandidaten zunächst kaum kritisierten, machte der AfD-Frontmann ihnen von Beginn an Vorwürfe. «Alle Punkte, die wir heute diskutieren, haben die Kollegen verursacht», sagte Frohnmaier am Abend in Richtung der politischen Konkurrenz. «Und ich glaube, da muss man auch mal was anderes wählen und unterstützen - dann wird es besser.» Er bezog sich dabei etwa auf bürokratische Berichtspflichten und hohe Energiekosten aufgrund des Ausstiegs aus Kohle und Kernkraft.