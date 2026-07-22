Landkreis Bergstraße

Frontalzusammenstoß auf B47 - acht Verletzte

Ein Fahrer gerät mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn - dort kommt es zur Kollision. Dann sind fünf Rettungswagen und zwei Notarztwagen im Einsatz.

Alle Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Alle Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Bensheim (dpa/lhe) - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 47 bei Bensheim sind acht Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 42-Jähriger sei in Fahrtrichtung Schönberg mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es am Abend zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Zwei weitere Pkw seien ebenfalls in den Unfall verwickelt worden, hieß es. 

Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war rund um den Unfallort im Landkreis Bergstraße etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

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