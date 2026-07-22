Frontalzusammenstoß auf B47 - acht Verletzte

Bensheim (dpa/lhe) - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 47 bei Bensheim sind acht Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 42-Jähriger sei in Fahrtrichtung Schönberg mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es am Abend zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Zwei weitere Pkw seien ebenfalls in den Unfall verwickelt worden, hieß es.