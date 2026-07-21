Frontalzusammenstoß nach missglücktem Überholmanöver
Ein Autofahrer setzt zum Überholen an. Dabei übersieht er mutmaßlich einen entgegenkommenden Wagen.
Ebhausen/Neubulach (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Landkreis Calw schwer verletzt worden. Ein Mann hat nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug auf einer Landstraße bei dem Abzweig nach Wenden und Oberhaugstett überholen wollen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei soll der Mann mutmaßlich ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben.
Sowohl die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens als auch der Mann wurden schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, der Mann wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert.