Zwei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver
Ein 21-Jähriger möchte eine Fahrzeugkolonne überholen. Doch er gerät in den Gegenverkehr. Zwei Menschen kommen nach dem Unfall ins Krankenhaus.
Brackenheim (dpa/lsw) - Bei einem Überholmanöver auf der Landstraße bei Brackenheim (Landkreis Heilbronn) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alte Kradfahrer sei beim Überholvorgang in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Er wollte eine Fahrzeugkolonne überholen, geriet dann jedoch erst in den Gegenverkehr und prallte dann mit einem Auto aus der Kolonne zusammen. Der Mann und sein 17-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.