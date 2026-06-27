Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver

Ein 21-Jähriger möchte eine Fahrzeugkolonne überholen. Doch er gerät in den Gegenverkehr. Zwei Menschen kommen nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Die Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Brackenheim (dpa/lsw) - Bei einem Überholmanöver auf der Landstraße bei Brackenheim (Landkreis Heilbronn) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alte Kradfahrer sei beim Überholvorgang in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Er wollte eine Fahrzeugkolonne überholen, geriet dann jedoch erst in den Gegenverkehr und prallte dann mit einem Auto aus der Kolonne zusammen. Der Mann und sein 17-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall nach missglücktem Überholmanöver
Verkehr

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Eine junge Autofahrerin will einen Transporter überholen. Dabei kommt sie von der Straße ab.

28.12.2025

18-Jähriger gerät in Gegenverkehr – drei Schwerverletzte
Kreis Ravensburg

18-Jähriger gerät in Gegenverkehr – drei Schwerverletzte

Ein junger Autofahrer gerät auf dem geraden Stück einer Landstraße auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein anderes Fahrzeug entgegen.

14.12.2025

Autofahrer gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte
Unfall

Autofahrer gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte

Das Auto eines 21-Jährigen gerät auf einer Landstraße auf die Gegenspur. Es stößt frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

28.06.2025

Sieben Verletzte nach missglücktem Überholmanöver
Unfälle

Sieben Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Ein Autofahrer überholt und verursacht mutmaßlich einen Verkehrsunfall. Es gibt drei Schwerverletzte. Vier Menschen werden leicht verletzt, darunter auch zwei kleine Kinder.

22.04.2025

Drei Tote nach missglücktem Überholversuch
Zusammenstoß bei Haigerloch

Drei Tote nach missglücktem Überholversuch

Ein Autofahrer gerät beim Überholen in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Transporter. Drei Menschen sterben, vier werden schwer verletzt.

09.03.2025