Frontalzusammenstoß zweier Autos - vier Verletzte, eine Tote

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Eine 58 Jahre alte Mutter ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landesstraße bei Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Ihre beiden Töchter sowie ihr Ehemann, der Fahrer eines der beiden beteiligten Autos, wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie seien nach dem Unfall am Freitagabend teils mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der andere, 49-jährige Fahrer sei leicht verletzt worden.