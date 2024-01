Frost ermöglicht Eiswein-Lese bei einigen Winzerbetrieben

Bodenheim (dpa) - Die Rückkehr des Winters mit frostigen Nachttemperaturen haben einzelne Winzerbetriebe in Deutschland zur Lese von Eiswein genutzt. Bekannt waren dem Deutschen Weininstitut (DWI) mit Sitz in Bodenheim am Dienstag das Weingut Freiberger im südhessischen Heppenheim im Anbaugebiet Hessische Bergstraße, das Weingut Herzer in Naumburg-Roßbach im Anbaugebiet Saale-Unstrut in Sachsen-Ahhalt sowie die Winzergenossenschaft Meißen in Sachsen, wie das DWI mitteilte. Aus Rheinland-Pfalz mit den großen Anbaugebieten Rheinhessen und Pfalz waren zunächst keine Betriebe bekannt, die eine nächtliche Eiswein-Lese vornahmen.

In Naumburg/Roßbach wurden in den frühen Morgenstunden des Dienstags laut DWI bei minus elf Grad Weißburgunder-Trauben auf einer Fläche von 0,3 Hektar eingeholt. Winzer Stephan Herzer rechnet den Angaben zufolge mit rund 400 Litern Eiswein. Im hessischen Heppenheim kamen bei minus neun Grad Riesling-Trauben für ungefähr 60 bis 70 Liter Most zusammen.

Bislang hielt sich die Eiswein-Erne in Deutschland in sehr engen Grenzen. Anfang Dezember hatten einige Betriebe schon mal eine Kältephase genutzt, darunter fünf Winzer in Rheinland-Pfalz, auch im fränkischen Volkach und in Württemberg wurden damals vereinzelt Trauben für Eiswein eingeholt.