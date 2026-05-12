Frühjahrsputz am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Nicht nur in den eigenen vier Wänden, auch am Frankfurter Hauptbahnhof heißt es in diesem Monat: Frühjahrsputz. Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) werden in den kommenden Wochen unter anderem Oberleitungsmasten, Bahnsteige, Treppen, Aufzüge, Hinweisschilder und Glasflächen intensiv gereinigt. Auch Industriekletterer sollen dabei zum Einsatz kommen.

«Der Hauptbahnhof als Tor zur Stadt nimmt mit rund einer halben Million Reisenden pro Tag eine besondere Rolle in Frankfurt ein», teilte Melanie Kühner, Leiterin des Bahnhofsmanagements Frankfurt, mit. Ein sauberes Erscheinungsbild sei deshalb wichtig.

Über Hunderttausend Euro für Sonderreinigung

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Insgesamt koste die Sonderreinigung mehr als 175.000 Euro. Bei der Aktion würden auch Graffiti und Kaugummi entfernt. Mit Hilfe von Industriekletterern sollen die zehn Rundbögen aus Glas am Bahnhof von innen und außen gereinigt werden.