Frühjahrsputz am Frankfurter Hauptbahnhof
Bahnsteige, Aufzüge und Glasflächen werden in den kommenden Wochen intensiv gereinigt. Teils sind Industriekletterer im Einsatz. Die Sonderaktion kostet rund 175.000 Euro.
Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Nicht nur in den eigenen vier Wänden, auch am Frankfurter Hauptbahnhof heißt es in diesem Monat: Frühjahrsputz. Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) werden in den kommenden Wochen unter anderem Oberleitungsmasten, Bahnsteige, Treppen, Aufzüge, Hinweisschilder und Glasflächen intensiv gereinigt. Auch Industriekletterer sollen dabei zum Einsatz kommen.
«Der Hauptbahnhof als Tor zur Stadt nimmt mit rund einer halben Million Reisenden pro Tag eine besondere Rolle in Frankfurt ein», teilte Melanie Kühner, Leiterin des Bahnhofsmanagements Frankfurt, mit. Ein sauberes Erscheinungsbild sei deshalb wichtig.
Über Hunderttausend Euro für Sonderreinigung
Insgesamt koste die Sonderreinigung mehr als 175.000 Euro. Bei der Aktion würden auch Graffiti und Kaugummi entfernt. Mit Hilfe von Industriekletterern sollen die zehn Rundbögen aus Glas am Bahnhof von innen und außen gereinigt werden.
Bei der «Frühjahrsoffensive» der Deutschen Bahn werden seit April bundesweit 1.400 Bahnhöfe gesäubert. Damit erhalte jeder vierte Bahnhof eine umfassende Reinigung. Die Aktion ist Teil des Sofortprogramms für mehr Sicherheit und Sauberkeit auf Bahnhöfen. Unter anderem sollen Züge und Stationen häufiger geputzt werden. Im Vorjahr gab es den Frühjahrsputz laut DB nur für rund 700 Stationen.