Großer Frühjahrsputz im Weinheimer Hauptbahnhof

Weinheim. Im Weinheimer Hauptbahnhof geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nachdem in der letzten Woche die südliche Unterführung neu gestrichen und mit imposanter Graffiti-Kunst verziert wurde, haben die Mitarbeiter des Weinheimer Stadtbauhofs die nördliche Unterführung gereinigt und versehen die Wände derzeit mit frischer Farbe. Nun legte die Deutsche Bahn (DB) noch einen drauf und rückte am 16. April 2025 mit etwa zwei Dutzend Mitarbeitern an, um dem Bahnhof einen großen Frühjahrsputz zu verpassen. Anlass dazu sind weniger die Heimattage, die in diesem Jahr in Weinheim stattfinden, sondern dies ist Teil einer bundesweiten Frühjahrsputzaktion der Deutschen Bahn, die im April und Mai an 700 Bahnstationen stattfindet.