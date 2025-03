Infrastruktur

Weinheim: Treffen zwischen Stadt und Bahn - Bahnhof wird schöner

Die Deutsche Bahn (DB) will ihre Bahnhöfe in den nächsten Jahren zu einem „Zugangstor zur nachhaltigen Mobilität und zur Visitenkarte einer jeden Stadt werden lassen“. Diese Nachricht hörten jetzt Vertreter der Stadt Weinheim mit Freude, bei einem Treffen mit Vertretern der Deutschen Bahn. Was an Verschönerungen und Verbesserungen geplant ist.