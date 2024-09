Bahn steht wegen Weinheimer Unterführung massiv in der Kritik

Wer in Weinheim zu den Zügen will, braucht einen starken Magen. In den Unterführungen des Hauptbahnhofs stinkt es nach Urin, Müll, und selbst Fäkalien liegen herum. Immer wieder werden Ratten gesichtet. In der nördlichen der beiden Unterführungen tropft es von der Decke, es bilden sich sogar kleine Stalaktiten. Offenbar gibt es einen großen Wasserschaden. Informieren können sich Bahngäste nur unter erschwerten Bedingungen: Ebenso wie große Teile der Wände ist auch der Infokasten mit den An- und Abfahrtszeiten vollgekritzelt. Das Schild „Zu den Zügen“: zugeklebt. Die digitale Anzeigetafel im Eingang des Gebäudes: seit Monaten defekt. Weite Teile des Weinheimer Hauptbahnhofs geben ein liederliches Bild ab.