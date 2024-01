Was hinter dem Apache-Bild am Bahnhof Ludwigshafen-Mundenheim steckt

Bahnunterführungen sind nicht gerade Orte, an denen man sich gerne allzu lange aufhält. Meist haben es Passanten sehr eilig, von Gleis zu Gleis zu kommen – und die dunklen Gänge fallen dabei höchstens negativ auf. Im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim wird jedoch alles darangesetzt, diesen schlechten Ruf zu verbessern und den Menschen, die dort täglich vorbeihasten, den Alltag zu verschönern. An den Wänden der Unterführung am dortigen Bahnhof prangt seit Anfang Dezember ein Graffito des Rappers Apache 207 mit Teilen des Songtextes seiner Single „Komet“, die er 2023 gemeinsam mit Udo Lindenberg veröffentlichte.