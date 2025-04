Graffiti-Künstler verleihen Unterführung am Weinheimer Hauptbahnhof Makeover

Weinheim. Die Heimattage Baden-Württemberg finden dieses Jahr in Weinheim statt – und bekanntlich zählt der erste Eindruck. Besonders für die Ankömmlinge am stark frequentierten Hauptbahnhof der Zweiburgenstadt wurde deshalb ein Zeichen gesetzt: Denn die Graffiti-Künstler unter der Regie von Ben (Berk) Eisold machten es sich am Wochenende zur Aufgabe, die Unterführung der Bahnstation aufzuhübschen. Unter dem Motto „Exotenwald“ gab es für einen Teil der kurzen Passage einen neuen, farbenfrohen Anstrich.