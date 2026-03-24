Wetter

Frühling macht Pause: So kalt wird es zum Wetterwechsel

Wer kann, sollte noch einmal Sonne tanken. Denn Regen, Frost und stürmischer Wind kündigen sich in Baden-Württemberg an. Was der DWD für die nächsten Tage erwartet.

Das Wetter wird unbeständiger. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Wetter wird unbeständiger. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Pause für den Frühling: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte es in den kommenden Tagen deutlich ungemütlicher werden in Baden-Württemberg. Die Meteorologen gehen von Schauern, Schneeregen, Wind und nächtlichem Frost aus. Heute zeigt sich aber noch einmal die Sonne im Südwesten.

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Laut DWD dürfte es häufig freundlich bis wechselnd bewölkt bleiben, und die Temperaturen könnten nochmals vergleichsweise hoch ausfallen. Erwartet werden bis zu 19 Grad im Rheingraben, zwölf Grad sind es im Allgäu. Wer also noch einmal etwas im Freien unternehmen will, sollte den Tag nutzen - solange es trocken bleibt.

Umschwung mit Regen und Wind

Schon am Mittwoch kündigt sich dann aber ein spürbarer Wechsel an mit einer Kaltfront. Von Nordwesten sollen laut DWD dichtere Wolken aufziehen, dazu kommt verbreitet Regen. Die Wetterexperten erwarten zudem auffrischenden Wind, in höheren Lagen sind stürmische Böen auch im Flachland möglich. Im Hochschwarzwald ist sogar mit orkanartigen Böen zu rechnen.

Gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück und erreichen nur noch etwa acht bis 14 Grad. In den Nächten kann es nach DWD-Angaben wieder verbreitet frostig werden. Es kühlt auf bis zu minus drei Grad ab.

Auch am Donnerstag bleibt die Lage laut Vorhersage wechselhaft. Schneeregen und Graupelschauer seien dann auch bis in tiefere Lagen möglich, sagte ein DWD-Meteorologe. In höheren Lagen sei weiterhin mit Schnee zu rechnen. Dazu bleibt es laut DWD windig, vor allem im Bergland. Insgesamt verharren die Temperaturen auf niedrigerem Niveau als noch zu Wochenbeginn, von einem bis neun Grad.

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