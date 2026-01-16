Bild
Fahren ohne Führerschein

Führerscheinloser rammt Autos und verletzt Polizist

In der Nacht wird eine Streife auf einen Wagen aufmerksam, dessen Fahrer gibt Gas. Dass er ohne Führerschein unterwegs war, ist nicht das einzige Vergehen, was ihm zur Last gelegt wird.

Auch ein Streifenwagen wurde auf der Flucht gerammt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Auch ein Streifenwagen wurde auf der Flucht gerammt. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ohne Führerschein hat auf der Flucht vor der Polizei in Kassel mehrere Autos gerammt und so einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Bei seiner Festnahme habe der 28-Jährige zudem einen Polizisten verletzt, teilte das Polizeipräsidium mit. Er war einer Streife in der Nacht aufgefallen, da an seinem Fahrzeug die Zulassungsplakette fehlte.

Als die Beamten ihn anhalten wollten, fuhr er davon und streifte dabei unter anderem einen entgegenkommenden Wagen. Zudem rammte er beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt den Streifenwagen sowie zwei geparkte Autos, bevor er festgenommen werden konnte.

«Da ein Drogentest bei dem Fahrer positiv auf Kokain und den Wirkstoff THC reagierte und ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 0,5 Promille ergab, wurde ihm auf dem Polizeirevier durch einen Arzt Blut abgenommen», heißt es in der Polizeimeldung. Nun müsse er sich unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

