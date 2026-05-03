Kriminalität

Fünf Festnahmen nach Angriff in Frankfurter Innenstadt

Nach einem körperlichen Angriff in der Frankfurter Innenstadt laufen die Ermittlungen gegen fünf Tatverdächtige. Ihr Motiv ist bislang unklar.

Die Polizei konnte die fünf Tatverdächtigen bereits kurz nach ihrer Flucht festnehmen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei konnte die fünf Tatverdächtigen bereits kurz nach ihrer Flucht festnehmen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem körperlichen Angriff auf zwei Männer in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei fünf Personen festgenommen. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen laufen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe ein 35-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Konstablerwache auf seinen 31-jährigen Begleiter gewartet. Bei ihrer Begrüßung seien sie von einem 21 Jahre alten Mann beleidigt worden. Gemeinsam mit vier weiteren Personen schlug dieser nach Angaben der Polizei auf die beiden Männer ein. Die Täter seien zunächst geflohen, kurz darauf aber von der Polizei festgenommen worden. Die beiden Opfer seien im Rettungswagen vor Ort behandelt und danach wieder entlassen worden. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

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